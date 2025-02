Il Manifesto sul dolore cronico: nuove proposte per il diritto alla cura

MeteoWeb

A 15 anni dall’approvazione della Legge 38/2010 sul dolore, Società scientifiche, Associazioni pazienti, enti di ricerca, ordini professionali, terzo settore e società civile presenteranno un nuovo Manifesto con proposte concrete per promuovere la cultura del dolore come patologia a sé e per migliorare il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti, dando piena attuazione al diritto di non soffrire. L’appuntamento è fissato per il 25 febbraio 2025, ore 10.00 – Sala Stampa della Camera dei Deputati – Via della Missione, 4 – Roma.

Interverranno:

• Luciano Ciocchetti, Vicepresidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati

• Americo Cicchetti, Direttore Generale, DG Programmazione, Ministero della Salute

• Marco Alparone, Vicepresidente Giunta, Regione Lombardia e Presidente, Comitato di settore Regioni-Sanità, Conferenza delle Regioni

• Virgilia Toccaceli, Ricercatrice Istituto Superiore di Sanità

Presentazione del Manifesto: contrastare il dolore cronico attraverso il potenziamento delle reti della terapia del dolore

• Leonardo Consoletti, Presidente FederDolore-SICD

• Michael Tenti, Ricercatore, Fondazione ISAL

Sensibilizzare e formare i professionisti: un approccio più strutturato per aumentare la consapevolezza

• Paolo Betto, Responsabile Rapporti istituzionali e Vicedirettore, Federfarma

• Massimiliano Franco, Segretario Regionale, SIMG Lombardia

La “cultura del dolore”: verso una maggiore consapevolezza delle cure

• Gabriele Finco, Past President, AISD

• Nicoletta Orthmann, Direttrice medico-scientifica, Fondazione Onda ETS

L’impegno della politica

• Alessandro Colucci, membro Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati

• Simona Loizzo, membro Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati

• Arianna Lazzarini, membro Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati

