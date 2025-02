La mappa mensile della sismicità: 1188 terremoti a gennaio 2025, circa 38 al giorno

MeteoWeb

Sono stati 1188 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1° al 31 gennaio 2025, un numero in leggero aumento rispetto allo scorso mese di dicembre con una media che sale a poco più di 38 terremoti al giorno, al di sotto della media registrata nel 2024 (Speciale 2024, un anno di terremoti): è quanto rende noto l’INGV, in un post pubblicato sul blog INGVterremoti. Dei 1188 eventi registrati, 128 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e soltanto 13 magnitudo pari o superiore a 3.0.

Nel primo mese dell’anno, sono stati due i terremoti che hanno avuto una magnitudo uguale o superiore a 4. Il primo, di magnitudo ML 4.0, è stato localizzato in provincia di Udine il 12 gennaio nei pressi di Ampezzo: l’evento sismico, seguito da altri nelle ore e nei giorni successivi (circa 70 eventi, massima magnitudo ML 3.6) è stato risentito in buona parte della provincia di Udine, ma anche in alcune aree del Veneto. Il secondo è avvenuto al di fuori del territorio nazionale, il 24 gennaio (ML 4.0) lungo la Costa albanese settentrionale.

