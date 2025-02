Mar Baltico, Greenpeace protesta contro i rischi ambientali causati dalle fatiscenti petroliere della flotta fantasma russa

MeteoWeb

Oggi quindici attivisti e attiviste di Greenpeace hanno protestato pacificamente nel Mar Baltico, nelle acque tra la Germania e la Danimarca, contro le petroliere fatiscenti della cosiddetta flotta fantasma russa, che costituiscono una grave minaccia per l’ambiente. L’azione si svolge alla vigilia del terzo anniversario della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, che viola il diritto internazionale. “La Russia utilizza le petroliere per aggirare le sanzioni UE e finanziare la guerra con i proventi del petrolio”, riporta una nota di Greenpeace.

Dai gommoni, attiviste e attivisti tedeschi, polacchi, svedesi, danesi e ucraini hanno scritto “Risk!” (Rischio!) a grandi lettere gialle sulla fiancata della petroliera “Prosperity”. La nave trasporta circa 40 mila tonnellate di petrolio caricate nel porto russo di Primorsk, sul Mar Baltico, ed è ora diretta ad Aliaga, in Turchia. La “Prosperity” ha 19 anni e non dovrebbe più essere utilizzata per il trasporto di petrolio. Molte navi della flotta fantasma russa non sono adeguatamente assicurate, con la conseguenza che, in caso di sversamento di petrolio, saranno i contribuenti a dover pagare i danni, segnala Greenpeace.

“Le nostre coste sono a rischio, solo nell’ultima settimana una decina di queste petroliere russe fatiscenti sono passate da qui, minacciando l’ecosistema del Mar Baltico con potenziali fuoriuscite di petrolio”, afferma Nina Noelle, responsabile dei progetti internazionali di Greenpeace Germania. “Chiediamo che l’UE aggiunga rapidamente l’intera flotta ombra di petroliere di Putin alla lista delle sanzioni”.

Mentre il traffico marittimo complessivo nel Mar Baltico è diminuito dall’inizio della guerra, le esportazioni di greggio russo sono invece aumentate in modo significativo: dal gennaio 2021 a oggi, i viaggi delle petroliere per il trasporto di greggio sono cresciute del 70%. Anche l’età media delle navi utilizzate dalla Russia è aumentata: se nel 2021 era ancora di 9 anni, a metà del 2024 è salita a quasi 17 anni, come denunciato da Greenpeace lo scorso settembre.

Nel frattempo, “la lista delle 192 petroliere russe pericolose pubblicata da Greenpeace sta avendo i suoi risultati”, segnala l’organizzazione. Dalla sua pubblicazione nell’ottobre dello scorso anno, 78 delle petroliere elencate sono entrate anche nelle liste di sanzioni dell’Unione europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Una volta che le navi sono inserite in queste liste, per il governo russo diventa più difficile esportare il greggio in violazione delle sanzioni”.

