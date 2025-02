Marco Rubio conferma: nominato direttore ad interim di USAID tra polemiche e incertezze

MeteoWeb

Marco Rubio conferma di essere stato nominato direttore ad interim di Usaid, l’agenzia americana per lo sviluppo internazionale (Usaid) che Donald Trump dice di voler chiudere, dopo le indiscrezioni dei media. Parlando con i giornalisti durante la tappa in El Salvador, il segretario di Stato ha detto: “sono il direttore ad interim dell’Usaid, ho delegato l’autorità a qualcuno, ma sono in contatto con lui”. Rubio ha spiegato che la decisione si è resa necessaria perché l’agenzia non ha risposto alle domande dell’amministrazione e “questo livello di insubordinazione rendeva impossibile condurre una revisione seria”.

“Il nostro obiettivo era quello di allineare i nostri aiuti all’estero all’interesse nazionale. Ma se si va in una missione dopo l’altra e in un’ambasciata dopo l’altra in tutto il mondo, spesso si scopre che in molti casi l’Usaid è coinvolta in programmi che vanno contro ciò che stiamo cercando di fare nella nostra strategia nazionale con quel Paese o con quella regione. Questo non può continuare”, ha accusato ancora Rubio.

