Marina Militare, la nave Carlo Margottini in sosta nel porto di Catania | FOTO

MeteoWeb

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, la nave Carlo Margottini, fregata in versione ASW (Anti Submarine Warfare) della Marina Militare, sarà in porto a Catania (Molo sporgente centrale n. 10-11) per una sosta logistica nell’ambito dell’Operazione Mediterraneo Sicuro e sarà visitabile nei seguenti orari:

sabato 22 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30;

domenica 23 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Operazione Mediterraneo Sicuro

L’operazione “Mediterraneo Sicuro” vede l’impegno quotidiano di navi e sommergibili, col supporto dei velivoli organici delle unità navali e pattugliatori aerei della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare basati a terra, per assicurare attività di presenza e sorveglianza, in applicazione della legislazione nazionale e dei vigenti accordi internazionali.

Tra i compiti da assolvere hanno particolare rilevanza: la difesa delle linee di comunicazione marittime, il controllo del dominio subacqueo, la salvaguardia delle attività economiche di interesse in alto mare, la protezione delle flotte nazionali, mercantile e peschereccia, nonché dei mezzi appartenenti ad altri corpi dello Stato.

Nave Carlo Margottini

La fregata Carlo Margottini, al comando del capitano di fregata Umberto Bulleri, è una fregata ASW (Anti Submarine Warfare) della classe Bergamini (FREMM). È stata varata il 29 giugno 2013 nel cantiere di Riva Trigoso (GE), consegnata alla Marina Militare il 27 febbraio 2014 e ha ricevuto la bandiera di combattimento il 22 aprile 2016 a Reggio Calabria.

Contraddistinta dal distintivo ottico F 592, secondo la classificazione NATO, ha un dislocamento di 6700 tonnellate e raggiunge i 27 nodi di velocità. La nave ha un equipaggio di 173 uomini e donne.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.