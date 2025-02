Marte e gli antichi oceani: nuove prove dal rover Zhurong

MeteoWeb

Un tempo, Marte potrebbe aver ospitato vasti oceani e spiagge simili a quelle terrestri. Questa affascinante ipotesi emerge da uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dai ricercatori dell’Università della California a Berkeley. Il team, guidato da Michael Manga, ha analizzato i dati raccolti dal rover cinese Zhurong, che tra il 2021 e il 2022 ha esplorato un’area marziana ipotizzata come antica linea costiera.

Grazie al radar a penetrazione del suolo (GPR), il rover ha sondato fino a 80 metri sotto la superficie, rivelando strati di sedimenti inclinati di circa 15 gradi verso quella che si presume fosse la linea di costa. Questa disposizione delle rocce ricorda da vicino le strutture sedimentarie delle spiagge terrestri, suggerendo che Marte abbia ospitato un corpo idrico persistente.

“Le strutture che abbiamo analizzato non sembrano dune di sabbia né crateri da impatto. Questo implica che almeno una parte del pianeta sia stata idrologicamente attiva per un lungo periodo“, spiega Manga. Inoltre, il radar ha identificato particelle simili alla sabbia, ma non riconducibili a formazioni create dal vento, comuni sulla superficie marziana.

Secondo Benjamin Cardenas, della Pennsylvania State University, le linee costiere rappresentano luoghi ideali per la ricerca di tracce di vita passata. I depositi di spiaggia individuati sono oggi ricoperti da circa 10 metri di materiale, accumulatosi nel corso dei millenni a causa di tempeste di polvere, impatti asteroidali o eruzioni vulcaniche. Tuttavia, questi strati potrebbero conservare intatte informazioni preziose sul passato idrologico del Pianeta Rosso.

