Marzo al via con una tempesta geomagnetica: flusso di vento solare verso la Terra

Il 1° marzo la Terra potrebbe essere colpita da una tempesta geomagnetica di classe G1. La causa è un flusso di vento solare in arrivo da un buco coronale attualmente rivolto verso il nostro pianeta. Questo evento potrebbe avere alcuni effetti sul campo magnetico terrestre, come leggere variazioni nelle comunicazioni radio e una maggiore attività delle aurore polari. Cosa significa tutto questo? Per comprenderlo, bisogna capire cos’è il vento solare, cosa sono i buchi coronali e come si generano le tempeste geomagnetiche.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso costante di particelle cariche (principalmente protoni ed elettroni) che il Sole emette nello Spazio. Queste particelle si muovono a velocità elevate, spesso superiori a 400 km/s, e possono interagire con il campo magnetico terrestre quando la loro intensità aumenta. Quando il vento solare è particolarmente intenso, può disturbare le telecomunicazioni, i satelliti e persino le reti elettriche sulla Terra.

Cos’è un buco coronale?

Un buco coronale è una regione della corona solare – lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole – dove il plasma è meno denso e la temperatura è relativamente più bassa. In queste aree il campo magnetico solare si apre verso lo Spazio, permettendo al vento solare di fuoriuscire più facilmente e con velocità maggiori. Quando un buco coronale è rivolto verso la Terra, il flusso di particelle può intensificarsi e aumentare le probabilità di una tempesta geomagnetica.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica si verifica quando il vento solare interagisce con il campo magnetico terrestre, generando variazioni nella magnetosfera del nostro pianeta. Le tempeste geomagnetiche vengono classificate in base alla loro intensità: quelle di classe G1 sono le più deboli, mentre quelle di classe G5 possono avere conseguenze più gravi, come blackout radio, danni ai satelliti e interferenze con le reti elettriche.

Nel caso della tempesta prevista per il 1° marzo, l’impatto dovrebbe essere minimo, con possibili aurore visibili a latitudini elevate.

