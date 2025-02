Matematica e clima, nuovi modelli per prevedere l’impatto sulla società

MeteoWeb

Descrivere l’evoluzione dei cambiamenti climatici con modelli accurati non basta più: la nuova sfida della matematica è quella di prevedere il loro impatto su ambiente, economia e società, anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, in modo da permettere l’adozione di politiche sempre più mirate ed efficaci. Lo hanno spiegato gli esperti riuniti all’Università di Bologna per l’evento ‘Matematica e clima‘, organizzato dall’Unione Matematica Italiana (Umi) con il patrocinio del Comune di Bologna.

“Il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti per l’umanità, e affrontarlo richiede un approccio scientifico fondato sulla modellizzazione matematica“, spiega il Presidente dell’Umi Marco Andreatta. “Negli ultimi anni la matematica ha compiuto enormi progressi in questo campo, integrando modelli classici con tecniche probabilistiche, analisi di dati sempre più accurate e avanzati metodi di apprendimento automatico”.

La matematica si rivela sempre più uno strumento chiave per “elaborare e interpretare i dati che arrivano da una crescente varietà di fonti, come stazioni metereologiche a terra, navi, aerei, satelliti e radiosonde“, sottolinea Dino Zardi, fisico dell’atmosfera dell’Università di Trento. “Abbiamo a disposizione vari modelli atmosferici e climatici con cui cerchiamo di descrivere fenomeni che avvengono su scale spaziali e temporali molto diverse, nel tentativo di avere sempre la massima copertura con la migliore risoluzione”.

Lo sviluppo di modelli in grado di descrivere la variabilità climatica su scale temporali medie e lunghe è l’obiettivo con cui nel 2023 l’Umi ha dato vita al gruppo di lavoro ‘Climath’, che “ha l’ambizione di introdurre anche modelli matematici rigorosi per prevedere descrivere gli impatti del cambiamento climatico sull’ambiente, l’economia e la società”, afferma il responsabile Giuseppe Floridia della Sapienza Università di Roma. Per raggiungere questo scopo, servono competenze diverse, che vanno dall’analisi matematica alla probabilità e statistica, dalla geometria ai metodi matematici per l’economia. “Si tratta di un settore molto recente e in grande evoluzione – conclude Floridia – che potrà fornire strumenti utili anche per i decisori politici”.

