Clima, studio svela mega-iceberg antecedenti alla calotta glaciale in Antartide

Tre milioni di anni prima della formazione della calotta glaciale antartica, nei mari che circondavano l’Antartide galleggiavano enormi iceberg simili a quello che sta andando alla deriva in rotta di collisione con la Georgia del Sud. Sono queste le principali conclusioni di uno studio condotto da ricercatori della Utrecht University e pubblicato sulla rivista Climate of the Past. Non è una cosa strana vedere gli iceberg staccarsi dalla calotta polare antartica e andare alla deriva ma il cambiamento climatico sta rendendo questo fenomeno più frequente, con iceberg sempre più grandi nelle acque attorno all’Antartide.

I ricercatori dell’Università di Utrecht stanno studiando le rotte seguite dagli iceberg durante i periodi geologici di rapido deterioramento della calotta polare, come la fine delle ere glaciali. Ciò fornisce informazioni cruciali sull’effetto dello scioglimento degli iceberg sugli oceani e sulle sue conseguenze per il futuro. Nel frattempo, hanno anche trovato una spiegazione per la misteriosa scoperta di materiale antico proveniente dall’Antartide vicino alle Orcadi del Sud, un’isola a sud-ovest della Georgia del Sud.

I mari attorno alla Georgia del Sud hanno una lunga storia di ricerca sugli iceberg. L’isola si trova nel mezzo delle acque che i ricercatori chiamano “Iceberg Alley“: una stretta striscia di oceano piena di iceberg che si sono staccati dalla calotta glaciale antartica, poi spinti a nord dal vento e dalle correnti oceaniche fino a raggiungere mari più caldi e sciogliersi completamente. Poiché l’Antartide ha una grande calotta glaciale da circa 34 milioni di anni, le isole remote attorno a Iceberg Alley hanno visto passare innumerevoli iceberg. South Orkney è una di queste isole e gli scienziati hanno scoperto che conserva prove di iceberg risalenti a ben 3 milioni di anni prima che la calotta glaciale si formasse 34 milioni di anni fa.

La scoperta ha lasciato a lungo perplessi i ricercatori. Nel 2017, hanno trovato attorno all’isola di South Orkney frammenti di detriti provenienti dall’Antartide. L’unico modo in cui i detriti antartici possono arrivare fino alle Orcadi del Sud è tramite gli iceberg: gli iceberg trasportano grandi quantità di frammenti di pietra che i ghiacciai hanno staccato dal continente antartico. Quando l’iceberg si scioglie, i detriti affondano sul fondale oceanico. Gli scienziati non sono rimasti sorpresi nel trovare detriti antartici vicino a South Orkney, considerando la sua posizione in Iceberg Alley, ma sono rimasti sbalorditi dall’età dei sedimenti: 37 milioni di anni, 3 milioni di anni più vecchi della grande calotta glaciale dell’Antartide.

L’Antartide e la calotta glaciale nel tardo Eocene

L’Antartide potrebbe aver già avuto una calotta glaciale nel periodo caldo del tardo Eocene? E come potevano questi iceberg sopravvivere nelle calde condizioni oceaniche prevalenti intorno all’Antartide a quel tempo? Lo studente dell’Università di Utrecht Mark Elbertsen ha offerto una risposta a queste domande in un progetto di tesi di Master pubblicato di recente. Sotto la supervisione di Peter Bijl del Dipartimento di Scienze della Terra e di Erik van Sebille dell’Istituto per la ricerca marina e atmosferica, ha affrontato questo enigma geologico.

Utilizzando modelli al computer, Mark ha calcolato le origini degli iceberg che hanno raggiunto le Orcadi Meridionali durante il tardo Eocene e quanto grandi dovevano essere per sopravvivere al viaggio. Ha scoperto che il Mare di Weddell era abbastanza freddo all’epoca da trasportare iceberg di medie dimensioni fino alle Orcadi Meridionali. Ma non è tutto: il punto di partenza più logico per gli iceberg è anche la sede di un substrato roccioso che corrisponde ai tipi di roccia trovati nei detriti delle Orcadi Meridionali.

Apparentemente, durante il tardo Eocene l’Antartide aveva una calotta glaciale abbastanza grande da raggiungere la costa e si muoveva abbastanza velocemente da produrre abbastanza iceberg grandi da sopravvivere al caldo Mare di Weddell e raggiungere le Orcadi Meridionali. Lo studio ha quindi dimostrato che nel tardo Eocene cadde sull’Antartide una quantità di neve sufficiente a favorire la necessaria crescita delle calotte glaciali e degli iceberg, 3 milioni di anni prima del grande congelamento dell’Antartide.

Le fasi di “deglaciazione”

Bijl e van Sebille stanno ancora una volta unendo le forze nella ricerca. La recente storia geologica ha conosciuto ripetute fasi di alti tassi di distacco di iceberg durante le rapide transizioni dalle ere glaciali ai periodi interglaciali. Il programma di ricerca sul clima Embracer offre una posizione lavorativa per uno studente di dottorato per studiare queste cosiddette fasi di “deglaciazione“. Seguendo gli iceberg in simulazioni al computer, il nuovo studio identificherà quanta acqua di fusione gli iceberg hanno perso nell’Oceano Antartico durante le fasi di fusione e come ciò ha cambiato le condizioni nell’oceano.

Gli scienziati vorrebbero anche comprendere meglio le conseguenze dei grandi volumi di acqua di disgelo che raggiungeranno l’Oceano Meridionale nel prossimo futuro. Una maggiore quantità di acqua dolce nell’Oceano Meridionale potrebbe influenzare le correnti oceaniche profonde e la capacità dell’oceano di assorbire carbonio.

Se il cambiamento climatico continua al ritmo attuale, l’Oceano Meridionale si troverà presto ad affrontare iceberg più grandi e numerosi rispetto al passato. Il nuovo studio utilizzerà ricostruzioni geologiche per fornire maggiore chiarezza sulle potenziali conseguenze per la regione.

L’iceberg A23a

Nel 1986, l’iceberg A23a si staccò dalla calotta glaciale di Filchner nel profondo del Mare di Weddell. Questo super-iceberg rimase bloccato sul fondo del basso Mare di Weddell per decenni, finché non iniziò ad allontanarsi nel 2020. Cavalcò le onde per diversi anni, finché di recente non si diresse verso la costa meridionale della Georgia del Sud. Gli scienziati stanno monitorando attentamente i progressi dell’iceberg, perché la Georgia del Sud è un’importante area di riproduzione per colonie di pinguini, foche e albatros. Se l’iceberg A23a dovesse scontrarsi con l’isola, bloccherebbe l’accesso di innumerevoli animali alle aree di riproduzione e alle acque di foraggiamento.

Tuttavia, è improbabile che ciò accada, perché l’isola è circondata da un’ampia striscia di acque basse, contro le quali molto probabilmente l’A23a si incaglierebbe. Se ciò accadesse, la presenza dell’iceberg potrebbe persino avere un effetto positivo sulle colonie, poiché ci sarebbe più cibo da trovare nelle correnti che si muovono attorno all’iceberg. Le correnti oceaniche potrebbero anche guidare l’iceberg attorno all’isola, dove gradualmente si scioglierà in mare aperto.

