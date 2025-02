Meteo Abruzzo: l’anticiclone avanza, ma il sole resta un miraggio per nubi compatte

MeteoWeb

Un’area di alta pressione si sta rafforzando sul Mediterraneo, portando condizioni di maggiore stabilità atmosferica anche sull’Abruzzo. Tuttavia, nonostante il miglioramento generale, i cieli rimarranno prevalentemente coperti o molto nuvolosi, senza lasciare spazio a un soleggiamento significativo. La persistenza di una circolazione settentrionale favorirà la formazione di una copertura nuvolosa piuttosto compatta, che impedirà schiarite ampie e durature. Non sono previsti fenomeni di rilievo, ma il cielo grigio sarà una costante nei prossimi giorni.

Le temperature seguiranno un graduale aumento, sebbene nelle valli interne siano ancora possibili gelate, soprattutto nelle ore più fredde della giornata. Questo fenomeno sarà favorito dalla scarsa ventilazione e dalla presenza di aria fredda nei bassi strati, tipica delle notti serene o con nuvolosità stratificata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.