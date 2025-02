Meteo Abruzzo: dopo giorni di sole, il tempo si guasta nel weekend

MeteoWeb

L’Abruzzo continua a beneficiare della presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni meteorologiche stabili e cieli prevalentemente sereni su tutto il territorio. Le giornate si mantengono caratterizzate da ampio soleggiamento, con temperature in linea con le medie stagionali e assenza di fenomeni significativi. Tuttavia, questa fase di stabilità sembra destinata a interrompersi con l’avvicinarsi del fine settimana, quando una circolazione depressionaria in formazione sul Mediterraneo modificherà il quadro atmosferico, favorendo un aumento della nuvolosità e il possibile arrivo di precipitazioni a carattere intermittente.

L’ingresso di aria più umida determinerà un cielo progressivamente più coperto, con la possibilità di piogge sparse, seppur di intensità contenuta. Il peggioramento sarà più evidente tra sabato e domenica, quando il contrasto tra le masse d’aria potrebbe accentuare la variabilità atmosferica. Non si prevedono fenomeni particolarmente intensi, ma l’instabilità potrebbe protrarsi per gran parte del weekend, condizionando le condizioni meteo su diverse aree della regione.

Con l’inizio della prossima settimana, le previsioni indicano una possibile nuova fase di stabilità atmosferica. Sebbene non si possa ancora escludere la persistenza di una certa nuvolosità irregolare, le precipitazioni dovrebbero risultare assenti o comunque molto sporadiche. L’evoluzione meteorologica rimane però ancora da definire con maggiore precisione nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori aggiornamenti che potranno confermare o modificare il quadro attuale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.