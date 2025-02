Meteo Abruzzo, gelo sulle montagne: -19,7°C ai Piani di Pezza | DATI

MeteoWeb

Temperature abbondantemente sotto lo zero nella notte sulle montagne abruzzesi. Ecco le minime registrate da alcune stazioni della rete di monitoraggio meteo dell’associazione Caput Frigoris, che comprende oltre 30 stazioni meteo e webcam in tutta la regione: -19,7°C ai Piani di Pezza, 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo (L’Aquila); -16,7°C a Campo Felice, stazione a 1.538 metri di quota; -16,2°C sull’Altopiano delle Cinque Miglia (L’Aquila), a 1250 metri di quota; -8,7°C a Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), con stazione meteo a 1220 metri.

