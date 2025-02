Meteo Abruzzo: gran gelo nelle vallate, nubi nei prossimi giorni

MeteoWeb

Dopo le forti piogge che nella giornata di sabato hanno interessato l’intero Abruzzo, con particolare intensità lungo la fascia costiera, la regione sta vivendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il sistema perturbato responsabile delle precipitazioni si è ormai allontanato, lasciando spazio a un clima più stabile, sebbene caratterizzato da annuvolamenti irregolari nei bassi strati. In diverse aree interne e pianeggianti si registrano banchi di nebbia, fenomeno destinato a ripresentarsi nei prossimi giorni a causa dell’afflusso di aria fredda proveniente dall’Europa orientale.

L’aspetto più rilevante di questa fase meteorologica è il gelo intenso che sta interessando gli altipiani abruzzesi, con temperature che hanno raggiunto valori eccezionalmente bassi. Le minime registrate nelle località di alta quota sono estremamente rigide: Roccaraso Aremogna ha toccato i -20.7°C, Piani di Pezza ha sfiorato i -19.7°C, mentre a Campo Felice e sull’Altopiano delle Cinque Miglia il termometro è sceso rispettivamente a -18.4°C e -16.2°C.

Nel corso dei prossimi giorni, la situazione atmosferica sarà caratterizzata da una nuvolosità variabile su tutta la regione, senza fenomeni di rilievo. Le valli e le zone pianeggianti continueranno a essere interessate da nebbie, che si manifesteranno sia al mattino che nelle ore serali e notturne. La tendenza generale vedrà il persistere di un clima piuttosto freddo, con temperature leggermente inferiori alle medie stagionali.

A partire da martedì, si potranno osservare alcune schiarite tra la tarda mattinata e il pomeriggio, ma la riduzione della copertura nuvolosa sarà temporanea: con il calare del sole, la formazione di nebbie tornerà a interessare in modo diffuso il versante orientale e le principali valli dell’entroterra, tra cui Val Pescara, Val Vomano, Val di Sangro, Valle Peligna, il Fucino e la Valle del Salto.

Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da nubi sparse, con la possibilità di qualche debole e sporadica pioviggine nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa tenderà a persistere per gran parte della giornata, con un graduale miglioramento in serata. Da giovedì, invece, si attende un progressivo rasserenamento, con cielo sereno su tutta la regione e condizioni meteorologiche più stabili.

L’Abruzzo si avvia quindi verso una fase più tranquilla dal punto di vista meteorologico, ma con temperature ancora rigide, soprattutto nelle aree interne e nelle zone di montagna. Il gelo intenso continuerà a essere un elemento dominante, rendendo il clima particolarmente rigido nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.