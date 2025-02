Meteo Abruzzo: tra instabilità e possibile calo termico nel weekend

MeteoWeb

L’attuale circolazione depressionaria, che nella mattinata ha determinato residui fenomeni di instabilità sull’Abruzzo, si sta progressivamente allontanando, favorendo un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, il cielo rimane ancora prevalentemente nuvoloso, con solo qualche apertura. Nei prossimi giorni, il quadro meteorologico continuerà a mostrare una certa variabilità, con il possibile transito di nuovi impulsi instabili. Questi potranno portare precipitazioni sparse, generalmente di debole o moderata intensità, alternate a pause asciutte che in alcune aree potrebbero risultare prolungate. Le temperature, nel frattempo, si manterranno su valori superiori alla media stagionale, limitando le nevicate a quote medio-alte.

L’attenzione è ora rivolta verso il fine settimana, quando i modelli meteorologici iniziano a delineare un possibile cambio di scenario. L’ingresso di correnti più fredde potrebbe determinare un abbassamento delle temperature e il ritorno della neve sull’Appennino, potenzialmente fino a quote inferiori ai 1000 metri. Se confermata, questa fase fredda potrebbe protrarsi anche nei primi giorni della prossima settimana, sebbene l’evoluzione rimanga ancora incerta e necessiti di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

