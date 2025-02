Meteo Abruzzo: maltempo diffuso, miglioramento atteso dopo il 3 marzo

MeteoWeb

L’Abruzzo continua a essere interessato da un’area di bassa pressione che sta determinando condizioni di marcato maltempo su tutto il territorio. La situazione meteorologica resta caratterizzata da piogge diffuse, spesso accompagnate da rovesci e temporali, che stanno influenzando le diverse province della regione. Le perturbazioni, iniziate nei primi giorni della settimana, non accennano a diminuire e l’instabilità atmosferica persisterà almeno fino a sabato. Le precipitazioni, seppur alternate a brevi tregue, continueranno a manifestarsi in modo irregolare, coinvolgendo sia le aree interne che quelle costiere. In alcuni casi, i fenomeni potranno risultare intensi e associati a locali temporali.

Un progressivo miglioramento delle condizioni meteo è atteso a partire dal 3 marzo, quando il sistema perturbato inizierà ad allontanarsi, favorendo un graduale ritorno alla stabilità. Tuttavia, la situazione rimane dinamica e non si esclude un nuovo possibile cambiamento nel corso della prima decade del mese, con un ulteriore peggioramento a partire dall’8 marzo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

