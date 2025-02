Meteo Abruzzo: marcata instabilità, pioggia e neve. Miglioramento nei prossimi giorni

MeteoWeb

Una perturbazione caratterizzata dal transito di una goccia fredda sta influenzando le condizioni meteorologiche sull’Abruzzo, portando un quadro di instabilità diffusa su tutto il territorio. Attualmente, il minimo di bassa pressione si trova nei pressi del Tirreno centrale, determinando precipitazioni sparse e un abbassamento delle temperature.

La giornata odierna si presenta all’insegna di un cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge intermittenti che coinvolgono gran parte della regione. Sul versante orientale e lungo la fascia adriatica, i fenomeni risultano più intensi e persistenti, con rovesci che, tra il pomeriggio e la sera, potranno assumere carattere temporalesco. In particolare, nelle aree costiere e collinari comprese tra il pescarese, il chietino e il vastese, non si esclude la possibilità di precipitazioni localmente forti, accompagnate da episodi di grandine o graupel. Sull’Appennino abruzzese, la neve cade a partire dai 700-800 metri di quota, ma in alcune località prossime alle montagne i fiocchi potranno spingersi fino ai 500-600 metri. Sul versante aquilano, le precipitazioni risultano meno frequenti e di minore intensità, con carattere intermittente nel corso della giornata. A partire dal tardo pomeriggio-sera, la tendenza sarà verso un progressivo miglioramento, con una graduale attenuazione dei fenomeni a iniziare dal teramano e dall’aquilano, per poi estendersi anche alle zone costiere e collinari nelle prime ore della notte. I venti soffiano tesi dai quadranti nord-occidentali lungo le coste e nelle zone collinari esposte, mentre le temperature sono in diminuzione.

Nei prossimi giorni, la situazione meteorologica sarà in netto miglioramento. Domenica, dopo qualche residua nuvolosità nelle prime ore del mattino sulle zone costiere e nell’immediato entroterra, il tempo tenderà a stabilizzarsi con ampie aperture del cielo su tutta la regione. Nel pomeriggio e in serata potranno transitare leggere velature, ma senza fenomeni di rilievo. Lunedì si conferma una giornata stabile, con alternanza tra nubi sparse e schiarite, mentre le temperature saranno in graduale aumento e i venti risulteranno deboli. Anche martedì il tempo si manterrà stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio.

