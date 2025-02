Meteo Abruzzo: miglioramento graduale, ma weekend tra sole, nubi e qualche pioggia

MeteoWeb

La circolazione depressionaria che ha mantenuto una certa instabilità sull’Abruzzo si sta gradualmente allontanando, favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, il cielo continuerà a presentare molte nubi, segno di una stabilità ancora precaria. Nei prossimi giorni, l’alta pressione tenterà di espandersi, ma la sua influenza risulterà piuttosto debole, lasciando spazio a lievi infiltrazioni di origine atlantica. Questo determinerà un quadro meteorologico variabile per tutto il fine settimana, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, in un contesto prevalentemente asciutto. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di qualche breve piovasco nelle zone interne, seppur di lieve entità.

Le temperature seguiranno un andamento in crescita, portandosi su valori più miti durante il giorno. In particolare, nelle aree di pianura dove il soleggiamento sarà maggiore, non sarà difficile raggiungere o superare i 15 gradi, segnando un cambiamento rispetto ai giorni precedenti.

Per la prossima settimana, lo scenario resta ancora incerto, ma le attuali proiezioni indicano la possibilità di nuove perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico. Sarà necessario monitorare l’evoluzione nei prossimi giorni per definire con maggiore precisione gli sviluppi successivi.

