Meteo Abruzzo: nubi e freddo dominano, ma il sole torna nel weekend

L’Abruzzo si trova attualmente sotto l’influenza di infiltrazioni fredde e umide, che favoriscono un cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso, seppur senza fenomeni di rilievo. Questa situazione è determinata dalla presenza di un campo di alta pressione sull’Europa occidentale e di una massa d’aria gelida sull’Europa orientale, con l’Italia posizionata in una sorta di zona di transizione. Nei prossimi giorni, il quadro meteorologico rimarrà variabile, con una nuvolosità spesso compatta ma condizioni generalmente asciutte almeno fino a metà settimana. Non si esclude la possibilità di qualche debole e sporadico piovasco tra mercoledì e giovedì, ma gli accumuli saranno modesti e non determineranno particolari disagi. Sul fronte termico, le temperature resteranno su valori invernali, con notti piuttosto fredde a causa dell’afflusso di aria fredda dai Balcani.

Nella seconda parte della settimana, l’anticiclone tenderà ad espandersi progressivamente, favorendo una riduzione della copertura nuvolosa e un generale miglioramento del tempo. Questo porterà anche a un graduale rialzo delle temperature diurne, che potranno superare i 15°C nelle aree interne di pianura verso il fine settimana, regalando un clima più mite e gradevole.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

