Meteo Abruzzo: correnti umide portano nubi, piogge sparse e variabilità nel weekend

MeteoWeb

Un sistema depressionario in intensificazione sull’Abruzzo porta a un aumento della copertura nuvolosa già dalle prime ore della giornata, con un ulteriore peggioramento atteso dal pomeriggio. L’afflusso di aria umida favorisce un incremento della nuvolosità su tutta la regione, accompagnato da deboli piogge intermittenti, senza fenomeni di particolare intensità. Il fine settimana segnerà un cambio di scenario, con la formazione di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo che manterrà condizioni di variabilità atmosferica. La giornata di domenica, al momento, appare caratterizzata da un quadro meteorologico più stabile e generalmente asciutto, sebbene non si possano escludere locali e brevi episodi di pioviggine.

L’inizio della prossima settimana sarà dominato da un contesto ancora incerto, con condizioni di tempo variabile e un possibile nuovo peggioramento entro metà settimana. L’arrivo di una perturbazione potrebbe riportare piogge più diffuse, anche se l’evoluzione rimane da confermare nei dettagli nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.