Meteo Abruzzo: perturbazione atlantica, con piogge e neve sui rilievi

L’Abruzzo si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica, accompagnata da un flusso di correnti in quota di origine polare. Questo cambiamento porterà un aumento dell’instabilità atmosferica tra il pomeriggio-sera di martedì 25 e la giornata di mercoledì 26 febbraio, con rovesci sparsi e un abbassamento delle temperature, soprattutto in montagna. Nel corso di mercoledì, il transito di una circolazione instabile in quota determinerà un cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale.

Le prime precipitazioni faranno la loro comparsa nella mattinata sulle aree interne della provincia dell’Aquila, per poi estendersi progressivamente verso il versante orientale nelle ore pomeridiane e serali. In alcuni casi, i fenomeni potranno risultare moderati o localmente intensi, con possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Tuttavia, il passaggio perturbato sarà piuttosto rapido e già nel corso della notte si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. La quota neve si attesterà intorno ai 1400-1600 metri, con accumuli che interesseranno le principali aree montuose della regione.

Nella giornata di giovedì il tempo si manterrà variabile, con schiarite alternate a momenti di maggiore copertura nuvolosa. Al mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso su gran parte della regione, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità lungo l’Appennino e nelle aree centro-meridionali della provincia dell’Aquila e dell’Alto Sangro, dove non si escludono nuovi rovesci. In serata e nella notte, le nubi si distribuiranno in modo irregolare su tutto il territorio, senza fenomeni di particolare rilievo. Le temperature subiranno una lieve flessione e lungo la fascia costiera si farà sentire un rinforzo dei venti di Maestrale.

Per la giornata di venerdì, le previsioni indicano un quadro meteorologico all’insegna della variabilità, con alternanza di nubi e schiarite su tutto il territorio abruzzese.

