Meteo Abruzzo: alta pressione in bilico, piogge la prossima settimana

Un campo di alta pressione sta garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto l’Abruzzo, offrendo giornate serene e asciutte. Tuttavia, nei prossimi giorni, questa struttura anticiclonica tenterà di estendersi ulteriormente verso la regione, pur mantenendo una certa debolezza. La sua influenza risulterà infatti intermittente, lasciando spazio a leggere infiltrazioni di aria umida di origine atlantica. Di conseguenza, il fine settimana sarà caratterizzato da una certa variabilità atmosferica, pur in un contesto prevalentemente asciutto. Non si escludono brevi e isolati piovaschi nelle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature registreranno un graduale aumento, con valori particolarmente miti nelle ore centrali della giornata. In pianura, specialmente nelle aree maggiormente soleggiate, le massime potranno agevolmente superare i 15°C, regalando un assaggio di clima primaverile.

A partire da lunedì 24 febbraio, si assisterà a un cambio di scenario con il ritorno di un flusso atlantico più attivo. Questo determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, inaugurando una fase instabile e, a tratti, perturbata.

