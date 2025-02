Meteo Abruzzo: instabilità in aumento con piogge e rovesci fino a metà settimana

MeteoWeb

Una circolazione depressionaria in progressivo approfondimento sull’Abruzzo porterà un aumento della copertura nuvolosa, favorendo lo sviluppo di deboli piogge nel corso del pomeriggio. Questa fase di instabilità segna l’inizio di un cambiamento più marcato delle condizioni atmosferiche, destinato a proseguire nei prossimi giorni. Con l’inizio della nuova settimana, la regione sarà investita dall’arrivo di perturbazioni atlantiche, che contribuiranno a mantenere un quadro meteorologico instabile. Le precipitazioni diverranno più diffuse e persistenti, con rovesci che interesseranno l’intero territorio regionale. Questa situazione di maltempo si protrarrà almeno fino a mercoledì o giovedì, determinando un clima tipicamente autunnale, caratterizzato da cieli nuvolosi e precipitazioni intermittenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

