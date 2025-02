Meteo Abruzzo: piogge, vento e neve in arrivo

MeteoWeb

L’inizio della nuova settimana in Abruzzo sarà caratterizzato dal ritorno dell’instabilità atmosferica, determinata dall’ingresso di una serie di impulsi perturbati di origine atlantica. Le condizioni meteorologiche subiranno un progressivo peggioramento già a partire da lunedì 24 febbraio, quando la copertura nuvolosa si presenterà irregolare su tutto il territorio regionale per l’intera giornata. Dalla tarda mattinata, le precipitazioni, seppur di debole intensità e distribuite in maniera intermittente, interesseranno diverse aree fino al tardo pomeriggio. In montagna, le temperature consentiranno nevicate deboli a partire dai 1600-1700 metri di quota, contribuendo a mantenere un aspetto invernale sui rilievi.

La giornata di martedì 25 febbraio sarà contraddistinta da una maggiore variabilità, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite. Nel corso del pomeriggio e della sera, sarà possibile la formazione di rovesci sparsi, con una particolare incidenza nelle zone interne e nella provincia dell’Aquila. Sul fronte dei venti, si assisterà a un graduale rinforzo del libeccio nelle aree interne dell’Aquilano, mentre lungo la fascia costiera adriatica soffierà uno scirocco teso, contribuendo a creare un contesto meteorologico dinamico e mutevole.

Le previsioni per mercoledì 26 febbraio indicano il persistere di condizioni di instabilità diffusa, con un cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto e precipitazioni sparse, più frequenti sul versante occidentale della regione, in particolare nelle aree aquilane.

