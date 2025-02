Meteo Abruzzo: piogge nel weekend, poi di nuovo stabilità

MeteoWeb

L’Abruzzo si trova attualmente sotto l’influenza di un campo di alta pressione che assicura condizioni di stabilità atmosferica e cieli parzialmente soleggiati. Tuttavia, questa fase tranquilla è destinata a interrompersi nel fine settimana, quando una nuova ondata di instabilità interesserà la regione, portando un peggioramento delle condizioni meteorologiche tra sabato e domenica. Già nel corso della giornata odierna, si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, preludio ai primi fenomeni che faranno la loro comparsa in serata, in particolare sui settori settentrionali.

La perturbazione attesa nel weekend porterà un cambiamento nel quadro meteorologico, con il ritorno di precipitazioni sparse e un’atmosfera più instabile su gran parte del territorio abruzzese. Questa fase, tuttavia, non avrà una lunga durata, poiché già dal 3 marzo si prevede un nuovo miglioramento. L’espansione di un campo anticiclonico favorirà il ripristino di condizioni più stabili e un ritorno a cieli prevalentemente soleggiati.

Le temperature, nel frattempo, subiranno un leggero e graduale calo, riportandosi su valori più in linea con le medie stagionali. Questo abbassamento termico sarà percepibile soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, senza però generare variazioni significative nel contesto generale. Con l’arrivo dell’alta pressione, l’Abruzzo tornerà dunque a beneficiare di un clima più mite e asciutto, con condizioni atmosferiche che si manterranno favorevoli per diversi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

