Meteo Abruzzo: verso un progressivo miglioramento con l’avanzata dell’alta pressione

Sul Mediterraneo centro-occidentale si sta consolidando un progressivo rinforzo dell’alta pressione, che tra giovedì e, soprattutto, venerdì favorirà condizioni di cielo in prevalenza sereno anche sull’Abruzzo. Tuttavia, attualmente la regione continua a risentire dell’influenza di due distinti flussi d’aria: da un lato, un afflusso freddo proveniente dai Balcani, più marcato in quota; dall’altro, correnti umide occidentali che contribuiscono a mantenere una certa variabilità atmosferica. Nella giornata di giovedì 20 febbraio, il cielo si presenterà generalmente molto nuvoloso su tutto il territorio regionale. La persistenza della copertura nuvolosa potrà dar luogo a qualche sporadica pioviggine nelle prime ore del mattino, in particolare nelle aree della Marsica. Con il passare delle ore, la nuvolosità inizierà a diradarsi, con schiarite che si faranno più evidenti a partire dal Teramano in serata e che, progressivamente, si estenderanno al resto della regione. Le temperature rimarranno stazionarie, senza variazioni significative.

Venerdì 21 febbraio segnerà un deciso miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto l’Abruzzo. Il rialzo termico sarà più evidente nei valori massimi, grazie alla maggiore stabilità atmosferica e alla riduzione della copertura nuvolosa. I venti si manterranno deboli, contribuendo a una sensazione di clima più mite rispetto ai giorni precedenti.

La tendenza per sabato 22 febbraio conferma un quadro meteorologico ancora stabile, seppur con il passaggio di qualche annuvolamento sparso alternato a schiarite. Complessivamente, quindi, si preannuncia una fase di tempo tranquillo, con temperature in progressivo rialzo e un’atmosfera più luminosa, segnando un definitivo allontanamento della precedente influenza instabile.

