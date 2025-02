Meteo Abruzzo: rovesci e neve fino a bassa quota, poi rapido miglioramento

MeteoWeb

Il vortice di bassa pressione situato al largo della Sardegna orientale continua a influenzare le condizioni meteorologiche su una vasta area, generando annuvolamenti e precipitazioni non solo sulla fascia orientale dell’isola, ma anche lungo il medio versante Adriatico. L’Abruzzo risente direttamente di questa configurazione atmosferica, con un avvio di settimana caratterizzato da instabilità diffusa su tutto il territorio.

Dalla scorsa notte, piogge di moderata o forte intensità stanno interessando l’intero versante centro-orientale della regione, con accumuli più contenuti nelle aree dell’aquilano. Sulle montagne abruzzesi le nevicate risultano copiose, con il limite della quota neve che si attesta intorno ai 1300-1400 metri, localmente anche a livelli inferiori. Nel corso del pomeriggio, la perturbazione tenderà progressivamente a spostarsi verso sud, favorendo un’attenuazione dei fenomeni. In serata, la nuvolosità si alternerà a schiarite, in un contesto di temperature in lieve calo.

Il miglioramento proseguirà nella giornata successiva, quando al mattino saranno ancora presenti nubi sparse, destinate a dissolversi nel corso della giornata, lasciando spazio a un cielo prevalentemente sereno. Questa tendenza stabile si consoliderà ulteriormente nei giorni seguenti, con condizioni atmosferiche favorevoli su tutto il territorio. Il tempo si manterrà stabile e soleggiato, accompagnato da un graduale aumento delle temperature, più evidente nei valori massimi.

