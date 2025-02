Meteo Abruzzo: variabilità protagonista tra sole, nubi e possibili rovesci

MeteoWeb

Una goccia fredda in azione sul Mediterraneo occidentale influenzerà le condizioni meteorologiche dell’inizio della settimana, determinando un contesto variabile, con precipitazioni generalmente assenti sull’Abruzzo, salvo qualche isolato fenomeno nell’entroterra. A seguire, si profilerà una situazione caratterizzata da un’alternanza di schiarite e annuvolamenti, mentre un flusso di correnti umide di matrice atlantica tenderà a espandersi gradualmente dal Nord Italia verso le regioni centrali, incidendo progressivamente sulle condizioni atmosferiche regionali.

Il fine settimana si presenterà all’insegna della variabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi o coperti e la formazione di nebbie nelle prime ore del mattino lungo il versante adriatico e nelle valli interne dell’Aquilano. Alcuni piovaschi potranno interessare la Marsica e le zone interne della provincia dell’Aquila tra la tarda mattinata e il pomeriggio, mentre altrove il tempo rimarrà asciutto. Le temperature non subiranno variazioni significative, mentre i venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, fatta eccezione per il settore adriatico, dove il Maestrale potrà presentarsi con intensità moderata o localmente forte.

Con l’inizio della nuova settimana, si manterrà un quadro meteorologico stabile con ampie aperture soleggiate, intervallate da nuvolosità irregolare che tenderà a intensificarsi nuovamente a partire dalla sera. Le temperature continueranno a mantenersi su valori stazionari, senza particolari oscillazioni rispetto ai giorni precedenti. Nei giorni successivi, l’ingresso delle correnti umide atlantiche favorirà un progressivo incremento della copertura nuvolosa, specialmente alle quote medio-basse, con la possibilità di piogge a partire dalla tarda serata sulle zone interne dell’Aquilano.

Nella seconda parte della settimana, il peggioramento potrebbe farsi più marcato, con una maggiore instabilità atmosferica che potrebbe tradursi in un aumento delle precipitazioni sparse sul territorio. Il cielo si presenterà generalmente irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di rovesci isolati, sebbene l’evoluzione meteorologica necessiti ancora di conferme.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.