Meteo Abruzzo: stabilità atmosferica fino a venerdì, peggioramento nel weekend

MeteoWeb

L’Abruzzo si appresta a vivere una fase di tempo stabile grazie all’azione di un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, che garantirà condizioni meteorologiche prevalentemente soleggiate almeno fino a venerdì. La presenza dell’anticiclone favorirà un generale miglioramento, con cieli sereni e temperature massime in aumento. Tuttavia, nelle prime ore del mattino, qualche banco di nebbia potrebbe formarsi nelle valli interne dell’aquilano, fenomeno che si dissolverà rapidamente con l’aumento delle temperature.

Giovedì la situazione si manterrà stabile, con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Solo dalla sera si assisterà a un graduale aumento delle velature, segnale di un cambio di circolazione in arrivo. Le temperature rimarranno stazionarie, mentre lungo la fascia costiera continuerà a soffiare una moderata ventilazione dai quadranti nord-occidentali.

Venerdì si confermerà una giornata ancora generalmente stabile, ma con la presenza di nubi medio-alte e stratificate che veleranno il cielo per gran parte del giorno. Contestualmente, si osserverà una lieve diminuzione delle temperature, con venti che si manterranno deboli.

Nel fine settimana, il quadro meteorologico potrebbe subire un cambiamento più marcato a causa di un afflusso di aria umida di origine afromediterranea. Sabato la nuvolosità sarà più irregolare su tutta la regione e, in serata, sul versante aquilano potrebbero verificarsi deboli precipitazioni. L’evoluzione resta ancora da definire nei dettagli, ma il progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche potrebbe aprire la strada a un peggioramento più significativo nei giorni successivi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.