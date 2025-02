Meteo Abruzzo: stabilità atmosferica in avvio di settimana, possibile peggioramento nei giorni successivi

MeteoWeb

L’Abruzzo è attualmente interessato da un campo di alta pressione che garantisce condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, si potranno osservare locali annuvolamenti, senza che questi diano luogo a fenomeni significativi. Con l’inizio della settimana, la situazione rimarrà improntata alla variabilità, con fasi di instabilità che potrebbero intensificarsi nei giorni successivi. Tra la metà e la fine della settimana, è infatti possibile il transito di una nuova perturbazione, che potrebbe portare precipitazioni, in particolare sulle aree settentrionali della regione. Tuttavia, l’evoluzione di questo scenario necessita ancora di ulteriori conferme, in attesa di dettagli più definiti sull’intensità e la traiettoria del fronte perturbato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

