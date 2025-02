Meteo Abruzzo: tempo variabile e possibile ingresso di aria artica nel fine settimana

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, il Mediterraneo centro-occidentale continuerà a essere interessato da un flusso di correnti umide e relativamente miti provenienti da ovest, determinando condizioni meteorologiche all’insegna della variabilità sull’Abruzzo. Il quadro generale vedrà alternarsi momenti di cielo sereno e nuvolosità diffusa, con possibili precipitazioni sparse e deboli nevicate in quota. Martedì 11 febbraio si aprirà con una mattinata stabile e prevalentemente serena, ma già dal pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa su tutta la regione. Velature sparse si faranno strada, accompagnate da addensamenti nei bassi strati lungo il versante Adriatico e nelle aree interne dell’Aquilano. Nelle prime ore del giorno, non si escludono banchi di nebbia nelle valli interne e nelle zone pianeggianti. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a intensificarsi ulteriormente, soprattutto sul settore occidentale, dove saranno possibili deboli pioviggini e qualche episodio di nevischio sopra i 1500 metri. Durante la notte, fenomeni simili potrebbero interessare anche la fascia orientale.

La giornata di mercoledì 12 febbraio sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale, con addensamenti più compatti lungo la costa adriatica, dove non si esclude la possibilità di deboli pioviggini nelle ore del mattino. Nel complesso, il tempo si manterrà variabile con una copertura nuvolosa persistente, ma senza fenomeni di rilievo.

Giovedì 13 febbraio vedrà condizioni meteorologiche stabili nella prima parte della giornata, con una nuvolosità diffusa tra la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, dalla sera il cielo tenderà a coprirsi completamente su tutta la regione, portando precipitazioni sparse di debole intensità. Le piogge interesseranno in maniera diffusa l’Abruzzo entro la fine della giornata, con nevicate che si verificheranno oltre i 1500-1600 metri di quota.

Le prime indicazioni per venerdì 14 febbraio suggeriscono un quadro meteorologico ancora variabile, caratterizzato da un’alternanza di nubi e schiarite. Le temperature nei prossimi giorni non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori in linea con il periodo. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza su tutta la regione, senza particolari rinforzi.

Per quanto riguarda il medio termine, la tendenza per il fine settimana e i giorni successivi rimane ancora da valutare con precisione. Tuttavia, i primi segnali lasciano ipotizzare l’arrivo di una massa d’aria molto fredda di origine artica, che potrebbe determinare un cambiamento significativo dello scenario meteorologico.

