Meteo Abruzzo, torna la neve a Roccaraso: turisti beffati

MeteoWeb

Dopo la domenica blindata in cui si temeva un’invasione bis del turismo, con poca neve e diverse restrizioni, la Dama Bianca è scesa nella notte a Roccaraso, la cittadina dell’Alto Sangro chiamata a fare i conti con l’overtourism. Turisti e visitatori sono quindi rimasti beffati, non avendo potuto godere della neve fresca che è arrivata in queste ore. La nevicata ha interessato in particolare la zona dell’Aremogna, località di montagna nei pressi di Roccaraso, portando con sé accumuli di neve superiori ai 10 centimetri al suolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.