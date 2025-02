Meteo Abruzzo: tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento nel fine settimana

MeteoWeb

Dopo il passaggio del fronte perturbato che ha portato precipitazioni sparse sulla regione, le condizioni meteorologiche in Abruzzo sono destinate a migliorare temporaneamente. Nelle prossime ore si assisterà a un graduale diradamento della copertura nuvolosa, con residue nubi alternate ad ampie schiarite su gran parte del territorio. La giornata di venerdì 28 febbraio sarà caratterizzata da una generale variabilità, con cieli parzialmente nuvolosi che lasceranno spazio, a tratti, a momenti di sereno. Le temperature si manterranno pressoché stazionarie, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Tuttavia, il miglioramento sarà solo temporaneo, poiché già a partire da sabato 1° marzo si assisterà a un nuovo aumento della copertura nuvolosa. Le prime ore del mattino vedranno ancora cieli parzialmente nuvolosi, ma con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare, diventando compatta entro mezzogiorno. Nel corso del pomeriggio e della serata, è previsto il ritorno delle piogge, inizialmente sull’Alto Sangro e sulle zone della Marsica, per poi estendersi progressivamente al resto della regione. I fenomeni risulteranno deboli o localmente moderati, distribuiti in modo irregolare e con tendenza ad attenuarsi nella notte. Sui rilievi, la quota neve si attesterà intorno ai 1200 metri, con possibili accumuli oltre i 1400-1500 metri.

Domenica 2 marzo si preannuncia all’insegna della nuvolosità diffusa, con cieli coperti su tutto il territorio. Non si escludono brevi piogge sparse nel corso della giornata, seppur di debole intensità. Il fine settimana, dunque, sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche incerte, con una nuova fase di instabilità destinata a interessare l’Abruzzo prima di un possibile miglioramento nei giorni successivi.

