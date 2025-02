Meteo Abruzzo: un weekend tra nubi e qualche pioggia, senza particolari scossoni

MeteoWeb

Il Mediterraneo centro-occidentale si trova sotto l’influenza di una serie di perturbazioni che, nel corso del fine settimana, coinvolgeranno diverse aree del bacino. Parallelamente, un afflusso di aria fredda da est interesserà soprattutto le regioni settentrionali italiane, lambendo solo marginalmente il resto della Penisola. In questo contesto, l’Abruzzo si appresta a vivere giornate caratterizzate da condizioni atmosferiche prevalentemente variabili, senza fenomeni di rilievo.

La giornata di venerdì sarà all’insegna della stabilità, con cieli che vedranno l’alternarsi di nubi medio-alte e stratificate e qualche schiarita. Le temperature si manterranno stazionarie e i venti seguiranno un regime di brezza, garantendo un clima nel complesso tranquillo.

Sabato la situazione cambierà leggermente, con una maggiore copertura nuvolosa su tutto il territorio regionale. Gli addensamenti irregolari si protrarranno per gran parte della giornata e, nel tardo pomeriggio e in serata, potrebbe verificarsi qualche debole e breve precipitazione, concentrata soprattutto nell’area dell’Aquilano. Tuttavia, si tratterà di fenomeni piuttosto isolati e di scarsa intensità.

Domenica sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi su tutta la regione, con la possibilità di qualche sporadico piovasco nelle zone interne, in particolare nella Marsica e nell’entroterra aquilano. Sul fronte dei venti, il Maestrale tenderà a rinforzarsi al largo della costa a partire dal pomeriggio e dalla sera, mentre le temperature rimarranno sostanzialmente invariate rispetto ai giorni precedenti.

Per l’inizio della nuova settimana, il quadro meteorologico appare ancora incerto. Lunedì potrebbe iniziare con poche nubi e condizioni di variabilità, ma nel corso della giornata la copertura nuvolosa aumenterà e, tra la sera e la notte, non si escludono deboli precipitazioni. Un’evoluzione che necessita di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.