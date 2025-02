Meteo Abruzzo: piogge, vento forte e neve a quote basse

MeteoWeb

L’Italia, e in particolare le regioni affacciate sul versante Adriatico, saranno soltanto sfiorate dalla massa d’aria gelida di origine siberiana, che con maggiore probabilità interesserà l’Europa orientale e la Russia. Tuttavia, anche sull’Abruzzo si assisterà a un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento dell’instabilità e fenomeni di diversa intensità nei prossimi giorni. Giovedì 13 febbraio il quadro meteorologico sarà caratterizzato da una variabilità diffusa, con alternanza di schiarite e addensamenti irregolari su tutto il territorio regionale. Durante la mattinata, il settore centro-settentrionale della provincia dell’Aquila potrebbe essere interessato da qualche rovescio, mentre nel resto della regione non si esclude la possibilità di locali pioviggini. Le temperature si manterranno pressoché stabili e i venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza.

Il peggioramento più significativo si verificherà nella giornata di venerdì 14 febbraio, quando un fronte freddo attraverserà la regione portando un aumento della copertura nuvolosa e fenomeni più diffusi. Il transito della perturbazione sarà anticipato da un rinforzo del Libeccio, che soffierà con particolare intensità lungo i crinali appenninici, nelle zone interne e sul versante orientale, dando origine a raffiche di Garbino lungo la fascia adriatica. Le raffiche di vento potranno raggiungere velocità comprese tra i 50 e i 70 km/h, con punte fino a 100 km/h sui rilievi più elevati. Le prime precipitazioni interesseranno la provincia dell’Aquila e le aree interne del Teramano già dalle prime ore della giornata, per poi estendersi a tutta la regione entro la tarda serata e la notte. Con il progressivo calo delle temperature, la quota neve inizialmente si attesterà intorno ai 700-800 metri, mentre gli accumuli più consistenti si registreranno al di sopra dei 900-1000 metri. A partire dalla serata, il quadro meteorologico andrà incontro a un graduale miglioramento, con una progressiva attenuazione dei fenomeni.

Le condizioni atmosferiche subiranno un netto miglioramento domenica 16 febbraio, con l’arrivo di ampie schiarite su tutto il territorio regionale.

