Meteo Abruzzo: il weekend regge, ma lunedì cambia tutto

L’Abruzzo sta vivendo una fase meteorologica caratterizzata da maggiore stabilità grazie all’afflusso di masse d’aria più secca provenienti da Nord-Est e alla graduale espansione di un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale oceanica. Questo contesto ha favorito condizioni generalmente soleggiate, con un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. La giornata di sabato sarà dominata da una stabilità atmosferica diffusa, con qualche velatura nelle prime ore del mattino destinata a dissolversi rapidamente, lasciando spazio a un cielo ampiamente sereno. Tuttavia, nelle valli e nelle aree pianeggianti si potranno manifestare locali foschie o banchi di nebbia, fenomeni tipici delle condizioni di calma atmosferica notturna. Nel corso della serata, una nuova copertura nuvolosa alta e stratificata tenderà ad aumentare gradualmente, senza però determinare fenomeni di rilievo. Le temperature si manterranno stazionarie, in linea con le medie del periodo.

Domenica si prospetta più dinamica, con la presenza di addensamenti irregolari a quote medio-alte che interesseranno l’intera regione. Nel pomeriggio e in serata si potrebbero verificare locali rovesci in prossimità dei rilievi appenninici, segnale di un graduale aumento dell’instabilità atmosferica. Nonostante la maggiore variabilità, le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì il quadro meteorologico subirà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata. L’instabilità tenderà ad accentuarsi, portando alla formazione di rovesci sparsi, più probabili tra il pomeriggio e la sera. Questo scenario potrebbe segnare l’inizio di una fase più perturbata, con possibili ulteriori sviluppi nei giorni successivi.

