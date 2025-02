Meteo Basilicata: nuvolosità diffusa ma condizioni stabili

MeteoWeb

L’inizio della settimana in Basilicata sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, nonostante la presenza di una copertura nuvolosa piuttosto diffusa. L’afflusso di correnti umide nord-occidentali favorirà lo sviluppo di nubi compatte, che renderanno i cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi. Tuttavia, non sono previsti fenomeni di rilievo, con eventuali piovaschi di debole entità confinati principalmente alle aree montuose. L’influenza dell’anticiclone garantirà un quadro generale di stabilità, limitando il rischio di precipitazioni significative. Le temperature rimarranno in linea con le medie del periodo, senza variazioni rilevanti, mentre i venti si manterranno deboli o moderati, con locali rinforzi nelle zone più esposte. Nel complesso, la settimana si aprirà con un cielo spesso coperto, ma senza condizioni di maltempo degne di nota, lasciando spazio a qualche possibile schiarita nelle ore centrali della giornata.

