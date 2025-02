Meteo Belluno, gennaio più caldo e più piovoso/nevoso del normale

MeteoWeb

Il mese di gennaio 2025 “è risultato più caldo e più piovoso/nevoso del normale” in provincia di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “Il mese più rappresentativo dell’inverno risulta normalmente il più freddo e, assieme a febbraio, il più asciutto dell’anno, frutto di frequenti situazioni di alta pressione e di flussi secchi settentrionali o orientali. Quest’anno invece c’è stata una spiccata variabilità della circolazione atmosferica, con transito anche di alcune perturbazioni nella prima e soprattutto nella terza decade, mentre nella seconda è prevalso il bel tempo”.

“Le temperature medie mensili sono risultate fra 1.5°C e 2°C superiori alla norma nei paesi di fondovalle e fra 0.5°C e 1.5°C nei paesi in quota. Nella prima metà del mese si sono avute alcune oscillazioni, con valori termici a volte superiori alla norma, a volte inferiori. Nella seconda metà del mese le temperature sono rimaste quasi sempre un po’ più alte del normale. Lo zero termico è variato fra un minimo di 730 m del giorno 13 ed un massimo di 3080 m del giorno 5”, si legge nell’analisi.

“Le precipitazioni totali mensili sono state, come detto, più copiose del normale, generalmente più consistenti su Prealpi e Dolomiti meridionali. Gli scarti, rispetto alle medie pluriennali, sono risultati in genere compresi fra il +30 e il +80%, ma in alcune zone è piovuto il doppio del normale, come a Sant’Antonio Tortal, a Forno di Zoldo e ad Auronzo. La frequenza delle precipitazioni è stata quasi normale in alcune zone (5-7 giorni piovosi/nevosi), mentre in altre è risultata più elevata (10-11 giorni piovosi/nevosi). La neve è caduta in genere a quote più alte di quelle tipiche invernali, quasi sempre sopra i 1000 m, a tratti anche a quote decisamente più alte, come il giorno 28 quando è temporaneamente piovuto anche a 2000 metri”, continua l’analisi di Arpa Veneto.

“Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese:

Giorno 28: vento meridionale caldo, moderato o forte in molte zone, localmente molto forte. Si sono misurate raffiche di 141 km/h sul Monte Cesen, 84 a Passo Pordoi, 66 a Santa Giustina, 63 ad Agordo e 62 km/h ad Arabba. In questo giorno, grazie ad alcune schiarite nel primo pomeriggio, la temperatura a Santa Giustina ha raggiunto i 15.7°C.

In tutto si sono avuti 14 giorni soleggiati, 12 variabili o nuvolosi e 5 giorni di prevalente maltempo”, conclude l’analisi di Arpa Veneto, che ha curato anche la seguente tabella.

