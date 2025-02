Meteo Calabria: correnti nord-occidentali e aria fredda nei prossimi giorni

MeteoWeb

L’alta pressione è in graduale aumento, mentre correnti nord-occidentali interessano il territorio, portando solo lievi disturbi sulla Calabria. Tuttavia, un’ampia massa d’aria molto fredda permane sull’Europa centrale e orientale, rimanendo confinata prevalentemente sui Balcani. Nei prossimi giorni, questa aria più rigida riuscirà a penetrare, seppur debolmente, lungo le regioni adriatiche e sulla Calabria, determinando un clima tipicamente invernale. Le temperature si abbasseranno, ma senza eventi eccezionali, rientrando nella norma stagionale.

Martedì 18 febbraio si prevede una nuvolosità variabile su tutto il territorio, più consistente nelle aree centro-meridionali della regione e, nel corso del pomeriggio, lungo le zone ioniche. Al mattino saranno possibili residue precipitazioni tra il Vibonese e il Reggino, mentre nel pomeriggio non si escludono locali piovaschi su Aspromonte, Serre e Sila Piccola, con possibili nevicate oltre i 1500-1600 metri di altitudine. Le temperature subiranno un lieve calo.

Nella notte tra martedì e mercoledì e fino al primo mattino di mercoledì, potranno verificarsi piogge sparse tra il basso Cosentino ionico e il Crotonese, con deboli nevicate sulla Sila Greca oltre i 1100-1200 metri, fenomeni destinati ad attenuarsi progressivamente nel corso della mattinata. Durante le ore diurne, il cielo si manterrà tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, con maggiore copertura lungo le zone interne e ioniche. Nel pomeriggio, deboli e isolate precipitazioni potrebbero ancora interessare l’Aspromonte, le Serre e la Sila Piccola, con neve a partire dai 1300-1400 metri. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo, consolidando il carattere invernale della settimana.

