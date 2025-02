Meteo Calabria: cielo nuvoloso, venerdì torna il sole con temperature invernali

MeteoWeb

La Calabria ha vissuto oggi una giornata all’insegna della nuvolosità diffusa, causata dal passaggio di un sistema perturbato che ha coperto gran parte della regione. Le precipitazioni, tuttavia, sono state deboli e sporadiche, limitandosi ad alcune aree dell’alto Cosentino Tirrenico, del Catanzarese, del Vibonese e del Reggino. Sulle montagne, qualche nevicata si è verificata oltre i 1300-1400 metri sul Pollino e sulla Sila Piccola, mentre sull’Aspromonte la quota neve si è attestata oltre i 1500 metri. Con il calare della sera, non si esclude la possibilità di qualche debole piovasco isolato tra il basso Cosentino Ionico e l’alto Crotonese. Le temperature, nel corso della giornata, hanno subito una flessione sia nei valori massimi che minimi, mantenendosi comunque su livelli tipici della stagione invernale.

A partire da venerdì, il promontorio di alta pressione si estenderà con più decisione dal Nord Africa verso le regioni centro-settentrionali italiane, portando un netto miglioramento anche sulla Calabria. La giornata si presenterà in gran parte soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio. Soltanto alcune zone, come il Reggino, le aree ioniche del Catanzarese, la Sila Piccola e i litorali del Crotonese, potrebbero essere interessate da nubi basse, ma senza fenomeni di rilievo.

L’orientamento dell’alta pressione favorirà un lieve afflusso di aria più fredda proveniente dall’Europa orientale, determinando un ulteriore calo delle temperature minime. La notte tra giovedì e venerdì sarà particolarmente fredda su tutta la regione, con cieli limpidi e assenza di vento che contribuiranno alla formazione di estese gelate nelle zone montane. Durante la giornata di venerdì, grazie al maggiore soleggiamento, i valori massimi subiranno un leggero rialzo rispetto a quelli di giovedì, pur rimanendo nel range tipico del periodo invernale.

