Meteo Calabria: domenica soleggiata, peggioramento da lunedì

L’espansione di un promontorio di alta pressione dal Nord Africa verso il Sud Italia sta garantendo un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su tutta la Calabria. La giornata di domenica 23 febbraio inizierà con cieli sereni su tutto il territorio, offrendo un clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, dalla tarda mattinata, il passaggio di nubi medio-alte provenienti da nord determinerà un graduale aumento della copertura nuvolosa, soprattutto sulla Calabria centrale e settentrionale. Nonostante ciò, non sono attesi fenomeni di rilievo, e il tempo si manterrà asciutto.

Sul fronte delle temperature, l’afflusso di aria più fredda dall’Europa orientale, che nei giorni scorsi aveva determinato un lieve calo termico, tenderà a esaurirsi. Questo favorirà un generale rialzo delle temperature, con valori massimi che supereranno le medie stagionali e potranno raggiungere punte comprese tra i 16°C e i 18°C. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio si presenterà mosso, mentre il Tirreno risulterà poco mosso, garantendo condizioni marittime nel complesso favorevoli.

A partire da lunedì, però, il quadro meteorologico subirà un cambiamento significativo. Una circolazione depressionaria porterà un progressivo peggioramento del tempo, con l’arrivo di piogge e rovesci sparsi, localmente anche intensi. Questo comporterà un graduale calo delle temperature, ponendo fine alla fase di stabilità del weekend e riportando condizioni più tipicamente invernali sulla regione.

