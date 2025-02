Meteo Calabria: tempo instabile con nubi e piogge sparse

MeteoWeb

La Calabria si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche incerte, a causa dell’interazione tra un campo di alta pressione e infiltrazioni di aria fredda e umida provenienti dall’Europa nord-orientale. Questo scenario determinerà la presenza di molte nubi sulla regione, con cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, sebbene senza fenomeni di rilievo. Nonostante il dominio dell’anticiclone, le correnti più fresche e umide riusciranno a penetrare lungo il suo bordo orientale, favorendo occasionali precipitazioni, generalmente di debole intensità e distribuite in modo irregolare. In particolare, le aree maggiormente interessate saranno i settori tirrenici e il Crotonese, dove non si escludono brevi piovaschi nel corso della settimana.

Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi in linea con le medie stagionali, mentre la ventilazione sarà prevalentemente moderata con possibili rinforzi lungo le coste esposte. In questo contesto, il tempo rimarrà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti, senza fenomeni di rilievo ma con la possibilità di qualche locale precipitazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

