Meteo Calabria: tregua dal maltempo, ma nuove nubi all’orizzonte

L’ingresso di infiltrazioni umide sulla Calabria porta a un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che si presentano prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza precipitazioni significative. Dopo le intense piogge che hanno interessato l’estremo Sud nella giornata di domenica, la situazione meteorologica evolve verso una maggiore stabilità grazie a un graduale rialzo della pressione atmosferica. Questo cambiamento favorisce un’attenuazione delle precipitazioni e un progressivo miglioramento delle condizioni del cielo, con schiarite sempre più ampie nel corso dei prossimi giorni.

La fase centrale della settimana si prospetta più asciutta, con venti in graduale attenuazione e temperature in lieve ripresa, segnando una tregua dopo il periodo perturbato appena trascorso. Tuttavia, l’evoluzione atmosferica lascia spazio a una nuova espansione della nuvolosità, che già a partire da mercoledì potrebbe interessare la Calabria ionica. Il quadro meteorologico rimane dunque dinamico, con un’alternanza tra schiarite e nuovi annuvolamenti, mentre la stabilità atmosferica non appare ancora completamente consolidata.

