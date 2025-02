Meteo Calabria: fase interlocutoria in attesa di un possibile peggioramento nel weekend

MeteoWeb

La situazione meteorologica sulla Calabria si presenta attualmente in una fase di relativa stabilità, con un contesto dominato da pressioni atmosferiche piuttosto elevate e correnti occidentali. A partire da mercoledì 12 febbraio, il transito di nubi sparse, prevalentemente di tipo medio-alto, renderà il cielo parzialmente nuvoloso, con momenti di maggiore copertura. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative nel breve termine. Giovedì 13 febbraio, invece, il quadro potrebbe subire una lieve variazione, con la possibilità di isolati piovaschi nelle ore pomeridiane. Le aree più esposte a questi fenomeni saranno l’Aspromonte, la Sila orientale e, più occasionalmente, il Pollino. Sul fronte termico, le temperature minime registreranno un lieve rialzo, rendendo le notti tra martedì e mercoledì, così come quella successiva, meno fredde rispetto ai giorni precedenti. Le massime si manterranno stazionarie mercoledì, mentre nella giornata di giovedì subiranno un leggero aumento, portandosi al di sopra delle medie stagionali.

Nella giornata di venerdì 14 febbraio, il tempo si manterrà ancora stabile nelle ore mattutine, ma a partire dal pomeriggio-sera si prospetta un graduale peggioramento. Questo cambiamento potrebbe diventare più marcato nel fine settimana, con il ritorno delle precipitazioni diffuse. Non si esclude, inoltre, la possibilità di neve sui rilievi, a quote medio-basse, un’ipotesi che necessita ancora di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

