Meteo Calabria: piogge in arrivo tra stasera e sabato mattina

MeteoWeb

La Calabria si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo tra la sera di venerdì 7 e la mattina di sabato 8 febbraio. L’area di bassa pressione che si formerà sulla Francia nel corso del fine settimana si sposterà verso sud-est, interessando Sardegna e Tunisia. Questa configurazione favorirà l’afflusso di correnti meridionali che porteranno un aumento della nuvolosità e precipitazioni diffuse sulla regione.

Nella giornata di venerdì, la nuvolosità sarà irregolare soprattutto sulla Calabria centro-settentrionale, con piogge sparse che interesseranno il Cosentino Ionico, il Crotonese e il Catanzarese Ionico. Nelle altre zone si registreranno solo passaggi nuvolosi senza fenomeni significativi. Tuttavia, con il passare delle ore, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare ovunque, dando avvio a un peggioramento più marcato in serata.

Le piogge si intensificheranno nella notte tra venerdì e sabato e continueranno fino alla mattinata dell’8 febbraio, coinvolgendo gran parte del territorio regionale. Le precipitazioni risulteranno più insistenti nelle aree interne e ioniche del Reggino e del Catanzarese, sulle Serre, nella Sila Piccola, nel Crotonese e sull’alto Cosentino Ionico. Anche se le quantità previste non saranno eccezionali rispetto agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel mese di gennaio, le precipitazioni potranno risultare localmente abbondanti, rendendo necessaria una certa prudenza negli spostamenti.

A livello termico, la quota neve si attesterà sui 1600-1700 metri di altitudine, con possibili deboli nevicate sui rilievi più alti. Contestualmente, i venti si disporranno dai quadranti meridionali, con intensificazione dello scirocco, che renderà il Mar Ionio molto mosso e persino agitato tra la sera di venerdì e la mattina di sabato, in particolare nei bacini ionici del Reggino e del Catanzarese.

Domenica 9 febbraio la situazione tenderà a migliorare, anche se permarranno condizioni di nuvolosità irregolare, specialmente sulle zone ioniche e nel Reggino. Le precipitazioni, se presenti, saranno sporadiche e interesseranno prevalentemente il basso Reggino, il Reggino Ionico e l’alto Cosentino Ionico. Sui rilievi dell’Aspromonte, oltre i 1400 metri di quota, potrebbero verificarsi deboli nevicate.

L’evoluzione della situazione meteorologica rimane comunque soggetta a variazioni. Si raccomanda pertanto di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare eventuali criticità legate alle condizioni atmosferiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.