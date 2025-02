Meteo Calabria: settore ionico nella morsa del maltempo, piogge incessanti e raffiche tempestose

MeteoWeb

Le ultime 24 ore hanno visto un significativo accumulo di pioggia sulle aree ioniche centro-meridionali della Calabria, con precipitazioni abbondanti ma senza raggiungere livelli eccezionali. I versanti orientali dell’Aspromonte, il basso Catanzarese ionico, la città di Catanzaro e le zone orientali della Sila sono state interessate da precipitazioni diffuse, che hanno portato quantitativi considerevoli di acqua, risultando preziosi per il bilancio idrico della regione. Secondo i dati ufficiali della rete di stazioni meteorologiche ARPACAL, si sono registrati accumuli superiori ai 70-80 mm in molte località, con picchi significativi come i 130 mm di Santa Caterina dello Ionio, i 98 mm di Petilia Policastro e i 96 mm di Cotronei. Anche Catanzaro, che ha toccato gli 82 mm, ha visto precipitazioni rilevanti.

Il maltempo non si esaurirà rapidamente: la giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge, rovesci e temporali che colpiranno in particolare la parte meridionale della regione. A complicare la situazione interverranno i venti, che soffieranno a tratti con intensità sostenuta tra Scirocco e Levante, con raffiche che potrebbero superare i 50-70 km/h lungo i settori ionici.

Con l’inizio della prossima settimana, si attende un progressivo miglioramento. Lunedì saranno ancora possibili residue precipitazioni sulle aree ioniche, mentre sul resto della Calabria si faranno spazio ampie schiarite. Verso la metà della settimana si prospetta una fase più stabile e asciutta, con un’attenuazione dei venti e un graduale rialzo delle temperature.

