Meteo Calabria: piogge intense e nevicate fino a 1300 metri

L’Atlantico porta con sé una nuova fase di maltempo sulla Calabria, con un peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà nelle prossime ore attraverso piogge diffuse e nevicate sui rilievi montuosi. L’ingresso di aria più fredda di origine nord-atlantica sarà il motore principale di questa perturbazione, determinando un abbassamento delle temperature e il ritorno di fenomeni più consoni alla stagione in corso. La notte tra oggi e giovedì sarà caratterizzata da precipitazioni estese che interesseranno principalmente le zone tirreniche e interne del Cosentino, del Catanzarese, del Vibonese e del Reggino. In questa fase, le temperature in progressivo calo favoriranno la comparsa della neve sui monti, con i fiocchi che potranno scendere fino a quota 1300 metri sul livello del mare all’alba.

Questa prima ondata di maltempo sarà seguita da un temporaneo miglioramento nel corso della mattinata di giovedì, quando le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi lasciando spazio a una nuvolosità irregolare, senza però garantire una stabilità duratura.

Nel pomeriggio, una nuova fase instabile prenderà il sopravvento, con un rinnovato aumento della copertura nuvolosa e la ripresa delle precipitazioni. Rovesci e temporali colpiranno diverse aree della regione, in particolare il Vibonese, il Reggino tirrenico e le zone interne, il basso Catanzarese, la Sila orientale, il Crotonese interno e l’alto Cosentino ionico. La quota neve si manterrà attorno ai 1300 metri, con accumuli che potrebbero risultare significativi sulle cime più elevate.

L’arrivo di correnti fredde di matrice atlantica determinerà un abbassamento delle temperature su tutta la regione, riportandole su valori più tipici del periodo.

