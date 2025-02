Meteo Calabria: nuova fase di maltempo con piogge e neve sui rilievi

MeteoWeb

Una nuova perturbazione di origine atlantica si appresta a raggiungere l’Italia, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulla Calabria tra la sera di mercoledì 26 e la giornata di giovedì 27 febbraio. L’avvicinamento del sistema perturbato sarà preceduto, già nella notte tra martedì e mercoledì, dalla formazione di un’area di bassa pressione sul Golfo Ligure, fenomeno tipico in queste situazioni di maltempo organizzato. Durante la giornata di mercoledì, l’avanzata del fronte freddo associato alla perturbazione porterà a un rapido aumento della nuvolosità su tutto il territorio regionale. Fin dalle prime ore del mattino il cielo tenderà a coprirsi progressivamente, e dalla tarda mattinata il tempo si presenterà nuvoloso ovunque. Tuttavia, nonostante la diffusa copertura del cielo, per gran parte della giornata non si prevedono precipitazioni significative, ad eccezione di qualche isolata pioggia sull’alto Cosentino Tirrenico, in prossimità del confine con la Basilicata.

La fase più attiva del peggioramento si manifesterà in serata, quando piogge diffuse interesseranno diverse aree della regione, colpendo in particolare il versante tirrenico del Cosentino e le zone interne, nonché il Catanzarese, il Vibonese e il Reggino. Le temperature massime subiranno un temporaneo aumento prima dell’arrivo dell’aria più fredda.

Nella giornata di giovedì, la perturbazione continuerà a influenzare il territorio, accompagnata da un progressivo calo delle temperature a causa dell’afflusso di masse d’aria più fredde in quota. Questo cambiamento favorirà il ritorno della neve sui rilievi calabresi, con fiocchi che torneranno a cadere oltre i 1300-1500 metri di altitudine. L’instabilità proseguirà per gran parte della giornata, mantenendo condizioni meteorologiche perturbate su buona parte della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.