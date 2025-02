Meteo Calabria: piogge, temporali e neve, ma da venerdì torna il sereno

MeteoWeb

Nelle ultime ore, una perturbazione atlantica ha interessato la Calabria, portando condizioni di maltempo su gran parte della regione. Le precipitazioni si sono estese in modo diffuso, con rovesci e temporali che hanno colpito diverse aree, in particolare il Vibonese, il Reggino – con maggiore intensità sulle zone tirreniche e interne – la Sila orientale, il Crotonese interno e il versante ionico del Cosentino, sia settentrionale che meridionale. Le temperature hanno subito un calo generalizzato, mentre la neve ha fatto la sua comparsa sulle cime montuose al di sopra dei 1300-1400 metri. Sul fronte marittimo, il Tirreno si è progressivamente agitato, diventando molto mosso, mentre lo Ionio si è mantenuto mosso.

Fortunatamente, il quadro meteorologico è destinato a migliorare sensibilmente con l’arrivo del fine settimana. Già a partire da venerdì 28 febbraio, si assisterà a un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sebbene in alcune aree possano persistere locali addensamenti nuvolosi, non sono attese precipitazioni di rilievo. Eventuali e brevi piovaschi potrebbero verificarsi soltanto nelle prime ore della giornata, limitandosi alle coste tirreniche e ad alcuni settori del Vibonese.

Le temperature minime continueranno a scendere, mentre i valori massimi torneranno gradualmente a salire, segnando un progressivo ritorno alla stabilità climatica. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà più sereno e le condizioni meteo si manterranno favorevoli, offrendo una tregua dopo il passaggio della perturbazione.

