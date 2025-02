Meteo Calabria: alta pressione in ritirata, piogge e temporali in vista

MeteoWeb

Sulla Calabria si prospettano variazioni significative del quadro meteorologico nei prossimi giorni. L’alta pressione, in graduale indebolimento, consentirà l’ingresso di aria più umida, determinando un lento ma costante aumento della copertura nuvolosa a partire dal tardo pomeriggio, fino a cieli generalmente nuvolosi in serata. L’evoluzione della situazione vedrà l’instaurarsi di una circolazione depressionaria, responsabile di un peggioramento più marcato delle condizioni atmosferiche. Questo porterà piogge e rovesci diffusi su gran parte del territorio, con un’intensificazione dell’instabilità prevista tra mercoledì e giovedì. Durante questa fase, i fenomeni potranno risultare localmente intensi, coinvolgendo in modo più esteso l’intera regione.

Successivamente, si prevede un graduale miglioramento, con un ritorno a condizioni meteorologiche più stabili. Le temperature subiranno una lieve flessione, mantenendosi comunque su valori in linea con il periodo.

