Meteo Calabria: settimana all’insegna della stabilità atmosferica e dell’assenza di piogge significative

La Calabria si appresta a vivere un periodo di condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con un’assenza quasi totale di precipitazioni nel corso della settimana. L’attuale area depressionaria, attiva sulla Sardegna, è destinata a spostarsi ulteriormente verso sud nelle prossime ore, fino a dissolversi completamente entro la giornata odierna. Oggi infatti si potranno ancora registrare lievi disturbi, con una copertura nuvolosa variabile su tutto il territorio regionale. Le nubi risulteranno più compatte e persistenti lungo le zone ioniche e nell’area del Reggino, dove, nelle ore del mattino, non si esclude la possibilità di qualche debole e isolato piovasco, in particolare sul versante ionico del Cosentino e del Reggino. Tuttavia, si tratterà di fenomeni di scarsa rilevanza, senza impatti significativi sul quadro meteorologico generale. Le temperature odierne rimarranno sostanzialmente stabili rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti.

A partire da martedì, la situazione tenderà a migliorare ulteriormente, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Durante la notte tra lunedì e martedì si avvertirà un generale calo termico, con temperature piuttosto fresche. Le massime, invece, subiranno un lieve incremento, portandosi su valori leggermente superiori alle medie stagionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

